Três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo duas motocicletas na tarde deste domingo (6), no centro de Jaú. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Tenente Lopes e Campos Salles.

Segundo informações do site Tem coisas que só acontecem em Jaú, as vítimas foram atendidas e socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. A dinâmica do acidente deverá ser apurada a partir dos registros policiais e das informações levantadas sobre a ocorrência.