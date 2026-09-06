06 de setembro de 2026
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ACIDENTE NO CENTRO

Batida entre motos deixa feridos em Jaú

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução: Tem coisas que só acontecem em Jaú

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo duas motocicletas na tarde deste domingo (6), no centro de Jaú. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Tenente Lopes e Campos Salles.

Segundo informações do site Tem coisas que só acontecem em Jaú, as vítimas foram atendidas e socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. A dinâmica do acidente deverá ser apurada a partir dos registros policiais e das informações levantadas sobre a ocorrência.

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