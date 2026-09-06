A Polícia Civil de Porangaba (157 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, prendeu preventivamente, na tarde desta sexta-feira (4), um homem de 53 anos, investigado por estupro de vulnerável contra a própria enteada, uma adolescente de 13 anos.

A investigação teve início após o Conselho Tutelar comunicar formalmente a Polícia Civil sobre suspeitas de violência sexual envolvendo o padrasto da vítima. Diante das denúncias, foram adotadas medidas para proteger a adolescente e preservar sua integridade física e psicológica. Como medida emergencial, o Conselho Tutelar realizou o acolhimento da vítima. Paralelamente, os policiais reuniram elementos que embasaram a representação pela prisão preventiva do suspeito. O pedido foi encaminhado ao Poder Judiciário e deferido pela Justiça da Comarca de Porangaba.

Com a ordem judicial expedida, policiais civis realizaram diligências na tarde desta sexta-feira (4) e localizaram o homem em uma residência no município. Ele foi preso e encaminhado à Central de Custódia de Botucatu. O investigado permanecerá à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.