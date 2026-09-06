O Sesi Bauru abriu vantagem de 2 sets a 0, mas não conseguiu sustentar o resultado e acabou derrotado pelo Viapol Vôlei São José por 3 a 2, na noite deste sábado (5), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos. As parciais foram 25/20, 25/22, 19/25, 21/25 e 10/15.

A equipe de Bauru começou impondo seu ritmo e aproveitou principalmente a eficiência do bloqueio para vencer os dois primeiros sets. O São José, porém, reagiu no terceiro período, ajustou a defesa e passou a controlar as ações.

O time da casa manteve o embalo no quarto set, empatou a partida e levou a decisão para o tie-break. No set decisivo, o São José abriu vantagem logo no início, fez 5 a 1 e não permitiu a reação do Sesi, fechando em 15 a 10.