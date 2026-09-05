Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (4), após furtar carnes e queijos de um supermercado localizado na avenida José Henrique Ferraz, no Jardim Ouro Verde, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência, durante a tentativa de contenção, ele teria agredido com um soco um sargento da Polícia Militar da reserva, que sofreu ferimento no rosto e teve os óculos quebrados. De acordo com o registro policial, o agressor entrou no supermercado e colocou mercadorias em uma cesta. Em seguida, teria passado pela área dos caixas sem efetuar o pagamento e deixado o estabelecimento.
O gerente do supermercado tentou abordá-lo e contou com a intervenção do sargento da reserva. Conforme o BO, durante a tentativa de detenção, o suspeito desferiu um soco contra o policial, provocando uma lesão facial com sangramento intenso e quebrando seus óculos. Mesmo após a agressão, o sargento conseguiu recuperar a cesta com os produtos. O homem fugiu a pé, mas foi acompanhado pela vítima e acabou detido na rua Cyro Wenceslau, com auxílio de populares.
Entre os produtos recuperados estavam três peças de maminha, avaliadas em R$ 239,26, duas peças de fraldinha, no valor de R$ 124,44, três peças de queijo minas padrão, avaliadas em R$ 113,40, e quatro peças de queijo de búfala, no valor de R$ 186,46. O total das mercadorias relacionadas no boletim chega a R$ 663,56.
Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito bastante exaltado, agressivo, com intensa sudorese e sangramento nasal. Segundo o registro, foi necessário o uso de algemas para preservar a integridade física dele, da equipe policial e evitar uma eventual fuga. O homem foi levado ao Pronto-Socorro Central, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Depois, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, juntamente com a vítima e demais envolvidos.
A Polícia Civil registrou o caso, em tese, como roubo impróprio consumado e lesão corporal dolosa, considerando que a violência teria sido praticada após a subtração das mercadorias, durante a tentativa de garantir a fuga. Foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante.
A autoridade policial também representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito, alegando necessidade de preservação da ordem pública, garantia da instrução criminal e riscos relacionados à sua eventual liberdade. O homem passou por exame de corpo de delito e ficou à disposição da Justiça para audiência de custódia.