Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (4), após furtar carnes e queijos de um supermercado localizado na avenida José Henrique Ferraz, no Jardim Ouro Verde, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência, durante a tentativa de contenção, ele teria agredido com um soco um sargento da Polícia Militar da reserva, que sofreu ferimento no rosto e teve os óculos quebrados. De acordo com o registro policial, o agressor entrou no supermercado e colocou mercadorias em uma cesta. Em seguida, teria passado pela área dos caixas sem efetuar o pagamento e deixado o estabelecimento.

O gerente do supermercado tentou abordá-lo e contou com a intervenção do sargento da reserva. Conforme o BO, durante a tentativa de detenção, o suspeito desferiu um soco contra o policial, provocando uma lesão facial com sangramento intenso e quebrando seus óculos. Mesmo após a agressão, o sargento conseguiu recuperar a cesta com os produtos. O homem fugiu a pé, mas foi acompanhado pela vítima e acabou detido na rua Cyro Wenceslau, com auxílio de populares.

Entre os produtos recuperados estavam três peças de maminha, avaliadas em R$ 239,26, duas peças de fraldinha, no valor de R$ 124,44, três peças de queijo minas padrão, avaliadas em R$ 113,40, e quatro peças de queijo de búfala, no valor de R$ 186,46. O total das mercadorias relacionadas no boletim chega a R$ 663,56.