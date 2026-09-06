De 17 a 19 de setembro, Bauru sediará o Health Experience by APCD, evento que marca a 22ª edição do tradicional Meeting Científico — Congresso de Odontologia promovido pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD Regional Bauru). Realizado na Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB/USP), o congresso consolida mais de duas décadas de credibilidade científica e evolui sua estrutura para proporcionar uma experiência imersiva aos profissionais e acadêmicos da região.

A solenidade de abertura oficial ocorre na noite do dia 17 de setembro, em cerimônia fechada para convidados na FOB/USP. A programação científica terá início marcante com a presença de Karina Ferrão, presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), que ministrará a palestra magna sobre as tendências e regulamentações na área de Harmonização Orofacial.

Ao longo de 22 anos, o congresso consolidou-se como uma das maiores referências em certificação e atualização científica no interior paulista. Em 2026, o evento expande suas fronteiras ao lançar o formato Health Experience, promovendo a integração inédita entre cirurgiões-dentistas, médicos, fisioterapeutas, advogados e demais profissionais do ecossistema de saúde.