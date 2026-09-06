De 17 a 19 de setembro, Bauru sediará o Health Experience by APCD, evento que marca a 22ª edição do tradicional Meeting Científico — Congresso de Odontologia promovido pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD Regional Bauru). Realizado na Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB/USP), o congresso consolida mais de duas décadas de credibilidade científica e evolui sua estrutura para proporcionar uma experiência imersiva aos profissionais e acadêmicos da região.
A solenidade de abertura oficial ocorre na noite do dia 17 de setembro, em cerimônia fechada para convidados na FOB/USP. A programação científica terá início marcante com a presença de Karina Ferrão, presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), que ministrará a palestra magna sobre as tendências e regulamentações na área de Harmonização Orofacial.
Ao longo de 22 anos, o congresso consolidou-se como uma das maiores referências em certificação e atualização científica no interior paulista. Em 2026, o evento expande suas fronteiras ao lançar o formato Health Experience, promovendo a integração inédita entre cirurgiões-dentistas, médicos, fisioterapeutas, advogados e demais profissionais do ecossistema de saúde.
Para a presidente da APCD Regional Bauru, Fabiane Bastazini, a nova edição simboliza um marco de transformação na trajetória da instituição.
"Chegar aos 22 anos do nosso congresso mantendo a tradição e, ao mesmo tempo, lançando o Health Experience é um orgulho enorme para a APCD Bauru. A saúde contemporânea exige um olhar integrado e multidisciplinar. Queremos proporcionar aos participantes um ambiente de conexões reais, onde a odontologia se conecta com a medicina, a inovação, a tecnologia e a gestão, reafirmando o papel da nossa cidade como um grande polo de conhecimento e ciência", destaca Fabiane Bastazini.
A programação do congresso reunirá palestrantes de renome nacional para debater temas de alta relevância, como inteligência artificial aplicada à saúde, harmonização orofacial, medicina do sono, medicina esportiva, cirurgia, reabilitação, saúde sistêmica e novas tecnologias. Além dos módulos científicos e debates interativos, o evento contará com feira de expositores, espaços de convivência e networking, ativações de marcas e transmissão de podcasts ao vivo.
SERVIÇO
• Evento: 22º Meeting Científico — Congresso Health Experience by APCD
• Data: 17 a 19 de setembro de 2026
• Local: Faculdade de Odontologia de Bauru da USP (FOB/USP)
• Endereço: Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 - Bauru/SP
• Informações, programação completa e inscrições: Instagram @meetingcientificoapcdb