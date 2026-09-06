O III Congresso Nacional Online de Saúde Escolar (III Conase) realiza na próxima semana, a ação social “Conexões que Transformam Vidas”, que terá a Sorri-Bauru como instituição beneficiada. O congresso será realizado nos dias 8, 9 e 10 de setembro, em formato on-line, com participação de profissionais das áreas da saúde, educação e assistência.
A programação será voltada principalmente aos desafios relacionados à neurodiversidade, à inclusão e à saúde mental no ambiente escolar. A médica neurologista infantil Tamiris Mariano é a embaixadora da campanha. Ela atua no atendimento de crianças e adolescentes com alterações do neurodesenvolvimento, epilepsias, doenças raras e condições neurológicas complexas.
Segundo a organização do Conase, a escolha da Sorri-Bauru como beneficiária reforça a proposta de transformar a atualização profissional em impacto social. Parte dos recursos arrecadados por meio das inscrições realizadas pela campanha será destinada às ações da instituição.
Programação aborda neurodiversidade e saúde mental
Durante os três dias de congresso, serão discutidos temas relacionados à realidade da comunidade escolar. Entre os assuntos previstos estão neurodiversidade, TDAH, Transtorno do Espectro Autista (TEA), dislexia, discalculia e outros transtornos do neurodesenvolvimento. A programação também inclui conteúdos sobre saúde mental de estudantes e profissionais, inclusão escolar baseada em evidências científicas, promoção da saúde de crianças e adolescentes, estratégias interdisciplinares de cuidado e experiências desenvolvidas em diferentes regiões do país. As palestras serão ministradas por especialistas de diferentes áreas, com o objetivo de oferecer atualização científica e ferramentas práticas para profissionais que atuam no ambiente escolar.
A ação “Conexões que Transformam Vidas” busca incentivar a participação de profissionais das áreas de educação, saúde, psicologia, enfermagem, medicina, terapia ocupacional, fonoaudiologia e serviço social, entre outras ligadas ao desenvolvimento infantil e à saúde escolar.
As inscrições podem ser realizadas por meio do link: https://www.even3.com.br/iii-conase-697831?cp=CONASE018 Mais informações estão disponíveis nos perfis @conase_online, @dratamirismariano e @prof.drapatriciaprudencio