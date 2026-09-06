O III Congresso Nacional Online de Saúde Escolar (III Conase) realiza na próxima semana, a ação social “Conexões que Transformam Vidas”, que terá a Sorri-Bauru como instituição beneficiada. O congresso será realizado nos dias 8, 9 e 10 de setembro, em formato on-line, com participação de profissionais das áreas da saúde, educação e assistência.

A programação será voltada principalmente aos desafios relacionados à neurodiversidade, à inclusão e à saúde mental no ambiente escolar. A médica neurologista infantil Tamiris Mariano é a embaixadora da campanha. Ela atua no atendimento de crianças e adolescentes com alterações do neurodesenvolvimento, epilepsias, doenças raras e condições neurológicas complexas.

Segundo a organização do Conase, a escolha da Sorri-Bauru como beneficiária reforça a proposta de transformar a atualização profissional em impacto social. Parte dos recursos arrecadados por meio das inscrições realizadas pela campanha será destinada às ações da instituição.