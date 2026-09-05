O escritório regional do Sebrae-SP em Bauru está com inscrições abertas para o segundo encontro do 'Gigantes do Digital: Marketplaces' que ocorre nesta terça-feira (8), a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal oficial do Sebrae-SP. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/dSrWQvhy31

A iniciativa visa aproximar os pequenos negócios de grandes plataformas do mercado digital para apresentar estratégias práticas a quem deseja vender pela internet ou ampliar os resultados das vendas online. O encontro contará com a participação de representantes dos parceiros Shopee e Temu, com mediação da analista de negócios do Sebrae-SP, Rafaela Brugnatti. A programação foi pensada para apoiar os empreendedores na construção de estratégias digitais mais eficientes, abordando temas como vendas online, posicionamento digital, experiência do cliente e uso estratégico de ferramentas para transformar acessos em oportunidades de negócio.

Além de orientações sobre marketplaces, os participantes terão acesso a dicas para atrair consumidores, facilitar a jornada de compra e ampliar as chances de conversão e faturamento. Com a iniciativa, o Sebrae-SP busca fortalecer a competitividade dos pequenos negócios, ampliando o conhecimento e a conexão com plataformas digitais que podem contribuir para expandir a presença online e gerar novas oportunidades de vendas.