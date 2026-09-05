A quarta edição do Agro Sem Limites já começou em Bauru, com entrada aberta aos visitantes e muitas opções de conhecimento e lazer para as famílias. Do último dia 3 até 12 de setembro, o evento movimenta o Recinto Mello Moraes, consolidando-se como uma das principais vitrines do agronegócio do Interior paulista e um importante espaço de integração entre produção rural, negócios, conhecimento, gastronomia e desenvolvimento regional. Após três edições marcadas pela valorização do produtor rural, fortalecimento das cadeias produtivas e resgate da tradição das feiras agropecuárias, o Agro Sem Limites chega a 2026 ainda maior. Uma das atrações deste ano é uma mini fazenda.

A ampliação do período de realização e a expectativa de reunir mais de 2 mil animais reforçam o posicionamento do evento como um dos mais relevantes encontros do setor na região. "Mais do que uma feira, o Agro Sem Limites se consolidou como uma plataforma de conexão entre o campo e a cidade, reunindo produtores, empresários, pesquisadores, instituições de ensino, entidades de classe, especialistas, famílias e consumidores em um ambiente que promove inovação, tradição, geração de negócios e troca de conhecimento", afirma Simone Pongitore, idealizadora da evento.

A programação da edição 2026 contará com exposições de animais, provas equestres, atividades técnicas, experiências gastronômicas, palestras, rodadas de negócios, espaços voltados à inovação e à tecnologia no campo, além da participação de produtores rurais premiados do Estado de São Paulo. A proposta é fortalecer ainda mais a identidade agropecuária regional e criar oportunidades concretas de desenvolvimento para toda a cadeia produtiva.