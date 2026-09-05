O projeto do novo Plano Diretor (PD) de Bauru deixa uma série de definições para regulamentações posteriores, inclusive por decretos do Poder Executivo, leis futuras e planos setoriais. A opção chamou atenção durante a análise feita na Câmara Municipal porque parte dessas regras poderá ser estabelecida depois da aprovação do texto, sem nova votação dos vereadores quando a regulamentação ocorrer por decreto.

Também foi identificado que planos previstos para áreas como habitação, mobilidade, saneamento, arborização e adaptação climática não têm prazo definido para elaboração ou revisão. Os dois pontos estão entre as questões registradas pelo relator da matéria na Comissão de Justiça, Legislação e Redação, vereador Pastor Bira (Podemos), que deu parecer pela normal tramitação do projeto, no dia 27 de agosto, por entender que os pontos levantados não configuram ilegalidade ou inconstitucionalidade capaz de impedir o avanço do projeto.

O parlamentar do Podemos, no entanto, aponta questões de mérito que, segundo ele, devem permanecer sob atenção das demais comissões e, principalmente, do plenário.