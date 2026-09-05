A conclusão das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, pela Companhia Saneamento de Bauru (CSB), custará R$ 307 milhões, conforme previsto no contrato de concessão do serviço de esgotamento sanitário de Bauru. O valor da obra ainda não havia sido informado pela Prefeitura e pelo consórcio e foi divulgado pelo diretor-presidente da CSB, Nei Moreira, durante reunião realizada na última terça-feira (1) pela Comissão de Infraestrutura, Concessões, Fiscalização e Controle da Administração e Desenvolvimento Sustentável da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Bauru.

A reunião foi presidida pelo advogado presidente da Comissão de Infraestrutura, Pedro Fiorell,i e também contou com a participação, pela CSB, do diretor operacional, Renato Camargo, e da diretora jurídica da Companhia Brasileira de Infraestrutura (CBI), Camila Rodrigues da Silva, além do diretor Nei Moreira. O vereador Márcio Teixeira (PL) também participou, como único representante da Câmara Municipal de Bauru, além de representantes da sociedade civil e imprensa (JC/JCNET, Contraponto Digital e Imprensa News).

A obra, que estava paralisada desde setembro de 2021, foi retomada no dia 28 de julho deste ano pela CSB. Segundo a empresa, os R$ 307 milhões correspondem à premissa estabelecida no edital para o repasse do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto.