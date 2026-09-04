O Bauru Basket largou na frente nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na noite desta sexta-feira (4), o Dragão superou o Paulistano por 83 x 71, no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, e abriu 1 a 0 na série melhor de três. A partida ocorreu na cidade do Alto Tietê porque o ginásio Antônio Prado Júnior, casa do time da capital, está em reforma.
Após um início de confronto favorável aos adversários, os bauruenses cresceram defensivamente ao longo do duelo e encontraram no jogo coletivo as soluções para se impor no controle do placar. O resultado deixou a equipe a uma vitória da classificação para as semifinais.
A primeira oportunidade de fechar o playoff será na próxima segunda-feira (7), feriado da Independência, às 18h, no ginásio Panela de Pressão. Em caso de triunfo, o Bauru garante vaga na próxima fase. Se o Paulistano empatar, uma terceira partida será disputada na quarta-feira (9), às 19h30, novamente na Cidade Sem Limites.
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De virada
O Paulistano começou a partida desta sexta em ritmo intenso e precisou de menos de dois minutos para colocar 12 pontos no placar, aproveitando principalmente a atuação de Henrique Seixas, responsável por nove deles. Diante das dificuldades defensivas, Paulo Jaú pediu tempo e conseguiu reorganizar a equipe. A marcação passou a limitar as ações adversárias e permitiu ao Dragão explorar o jogo de transição para equilibrar o embate. Na reta final, porém, o excesso de faltas levou o time da capital à linha de lance livre e ajudou os mandantes a fecharem o primeiro quarto à frente por 26 x 17.
A velocidade diminuiu na segunda parcial e as equipes passaram a trabalhar mais as posses no cinco contra cinco. O cenário favoreceu o Bauru, que utilizou bem a rotação e encontrou espaços próximos à cesta, principalmente com Franco Vieta e Anthony Harris. Com maior eficiência ofensiva, os bauruenses venceram o período por 21 x 15 e reduziram a diferença para apenas três pontos antes do intervalo: 41 x 38.
Na volta dos vestiários, Fermín Thygesen assumiu o protagonismo. O argentino comandou as ações ofensivas, acelerou o jogo nos momentos certos e também teve participação importante defensivamente. Do outro lado da quadra, o Dragão viveu seu melhor período na marcação e limitou o Paulistano a apenas dez pontos. A combinação permitiu aos visitantes assumir a liderança pela primeira vez e entrarem nos dez minutos finais em vantagem por 58 x 51.
O Bauru voltou para a última parcial disposto a não permitir a reação adversária. Com boa movimentação da bola e paciência para encontrar as melhores opções de arremesso, os comandados de Paulo Jaú não vacilaram diante das tentativas do Paulistano de diminuir a diferença. A consistência nos dois lados da quadra garantiu a manutenção da vantagem até o estouro do cronômetro e confirmou a vitória.
Destaques
O equilíbrio coletivo apareceu também nos números. Anthony Harris terminou como cestinha do Bauru, com 19 pontos e nove rebotes, enquanto Fermín Thygesen teve uma atuação completa, com 18 pontos, cinco assistências, quatro rebotes, cinco roubos de bola e apenas um desperdício. Anderson Rodrigues contribuiu com 16 pontos, Gustavo Santana somou dez pontos, seis rebotes e três assistências, e Franco Vieta anotou nove pontos.
Pelo Paulistano, Henrique Seixas foi o principal pontuador, com 18 pontos. O venezuelano Edson Tovar marcou 17, enquanto Big Maique terminou com 11 pontos e cinco rebotes.