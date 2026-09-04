O Bauru Basket largou na frente nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na noite desta sexta-feira (4), o Dragão superou o Paulistano por 83 x 71, no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, e abriu 1 a 0 na série melhor de três. A partida ocorreu na cidade do Alto Tietê porque o ginásio Antônio Prado Júnior, casa do time da capital, está em reforma.

Após um início de confronto favorável aos adversários, os bauruenses cresceram defensivamente ao longo do duelo e encontraram no jogo coletivo as soluções para se impor no controle do placar. O resultado deixou a equipe a uma vitória da classificação para as semifinais.

A primeira oportunidade de fechar o playoff será na próxima segunda-feira (7), feriado da Independência, às 18h, no ginásio Panela de Pressão. Em caso de triunfo, o Bauru garante vaga na próxima fase. Se o Paulistano empatar, uma terceira partida será disputada na quarta-feira (9), às 19h30, novamente na Cidade Sem Limites.