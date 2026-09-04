Um homem de 36 anos foi preso em flagrante, no início da tarde desta sexta-feira (4), após furtar peças de carne e queijo de um estabelecimento comercial na zona oeste de Bauru e agredir com um soco no rosto um sargento da reserva que tentou impedir o crime. Ele acabou autuado por roubo impróprio - quando alguém comete furto, mas emprega violência ou grave ameaça logo depois para garantir a posse do bem - e lesão corporal e permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo informações do boletim de ocorrência (BO), o suspeito saiu do local sem passar pelo caixa com uma cesta contendo cinco peças de carne e sete peças de queijo, itens avaliados em cerca de R$ 663,00, mas foi flagrado por um funcionário, que tentou abordá-lo.

Neste momento, o PM da reserva, de 60 anos, interveio para ajudar, mas acabou agredido com um soco no rosto. Com a ajuda de populares, ele conseguiu deter o homem. A Polícia Militar (PM) foi acionada, e ele foi conduzido ao plantão policial, onde foi preso em flagrante.