Após duas vitórias em casa, o Sesi Bauru terá seu primeiro desafio como visitante no Campeonato Paulista 2026. O time de Bauru enfrenta o Viapol Vôlei São José, buscando manter a invencibilidade e voltar para casa com a vitória. A partida será na Arena Farma Conde, em São José dos Campos, neste sábado (5), às 19h, com transmissão no YouTube da Federação Paulista de Vôlei (FPV).

O Sesi Bauru chega para a terceira rodada do estadual com duas vitórias em dois jogos, batendo o Ilhabela Milclean em 3 sets a 1 e o Vôlei Mania Itaquá em 3 a 2. O Viapol Vôlei São José estreou com vitória no estadual, com 3 a 0 sobre o Sabesp Praia Grande. Além disso, o adversário também disputou a Copa São José, torneio quadrangular com Saneago Goiás, Itambé Minas e Montes Claros Vôlei, finalizando como campeão.

Nos últimos confrontos contra a equipe de São José dos Campos, a vantagem vem sendo bauruense. O Sesi Bauru venceu cinco dos últimos seis encontros, com três triunfos na Superliga e dois pelo Campeonato Paulista.