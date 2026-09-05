O que pode parecer algo simples, como um pequeno buraco, pode se transformar em um grande transtorno, principalmente se for em espaço público. Pequenas intervenções, como a retirada de um bloco de um piso intertravado, a princípio podem parecer algo banal, mas podem comprometer todo o piso, uma vez que desestabilizam a estrutura que mantém os blocos fixos uns aos outros.

E é justamente essa situação que aconteceu no boulevard do Parque Vitória Régia, em Bauru, na noite desta quinta-feira (3), conforme nos informou um leitor do JCNET. Para que as cordas de sustentação das tendas de um evento que acontece neste fim de semana no local fossem fixadas, foram retirados os bloquetes do piso intertravado e feitos buracos na parte de concreto do piso do boulevard. Quando a reforma do local foi entregue, em junho de 2021, a Prefeitura Municipal havia proibido qualquer tipo de intervenção no piso, justamente para preservar sua integridade.

Atualmente, o local é muito frequentado e recebe os mais variados tipos de eventos, o que reforça ainda mais a necessidade de preservação da integridade da estrutura do piso. A reforma custou, na época, R$ 337.031,06, com recursos próprios da Prefeitura de Bauru. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.