Sabatina eleitoral

O Jornal da Cidade, o JCNET e a 96FM iniciaram nesta sexta-feira (4), no programa Café com Política (confira em nossas redes sociais), uma sabatina com os (as) 22 candidatos (as) a deputado (a) de Bauru. Cada um terá 20 minutos para expor suas intenções e responder a perguntas dos jornalistas João Jabbour e Reinaldo Cafeo. As entrevistas serão diárias, no Café e no Cidade 360. A ordem de apresentação foi definida em sorteio gravado em vídeo que está sendo enviado às coordenações de campanha.

Representação

Para a primeira rodada, foram sorteados Lúcia Rosim (PSD), candidata a deputada estadual, e Ricardo Crepaldi (Democratas), candidato a deputado federal. Um dos temas centrais das entrevistas foi a falta de deputados estaduais e federais com atuação política vinculada diretamente a Bauru e à região. Tanto Lúcia quanto Ricardo utilizaram essa lacuna da cidade como argumento central de suas candidaturas.

Órfãos no Interior

A avaliação apresentada é de que a cidade perdeu drasticamente a capacidade de articulação junto aos governos estadual e federal e, consequentemente, espaço na disputa por investimentos, emendas e projetos estruturantes. Lúcia defende que um deputado estadual alinhado à prefeita e ao governador poderia funcionar como uma "ponte" para recursos e demandas regionais.