Sabatina eleitoral
O Jornal da Cidade, o JCNET e a 96FM iniciaram nesta sexta-feira (4), no programa Café com Política (confira em nossas redes sociais), uma sabatina com os (as) 22 candidatos (as) a deputado (a) de Bauru. Cada um terá 20 minutos para expor suas intenções e responder a perguntas dos jornalistas João Jabbour e Reinaldo Cafeo. As entrevistas serão diárias, no Café e no Cidade 360. A ordem de apresentação foi definida em sorteio gravado em vídeo que está sendo enviado às coordenações de campanha.
Representação
Para a primeira rodada, foram sorteados Lúcia Rosim (PSD), candidata a deputada estadual, e Ricardo Crepaldi (Democratas), candidato a deputado federal. Um dos temas centrais das entrevistas foi a falta de deputados estaduais e federais com atuação política vinculada diretamente a Bauru e à região. Tanto Lúcia quanto Ricardo utilizaram essa lacuna da cidade como argumento central de suas candidaturas.
Órfãos no Interior
A avaliação apresentada é de que a cidade perdeu drasticamente a capacidade de articulação junto aos governos estadual e federal e, consequentemente, espaço na disputa por investimentos, emendas e projetos estruturantes. Lúcia defende que um deputado estadual alinhado à prefeita e ao governador poderia funcionar como uma "ponte" para recursos e demandas regionais.
Contagem de votos
Lúcia Rosim informou uma estimativa eleitoral de 60 mil a 65 mil votos para conquistar uma cadeira na Assembleia pelo PSD. Ela reconhece que os votos de Bauru não são suficientes e que será necessário ampliar a votação regionalmente.
Bolsonaro e Caiado
Outro ponto é a tentativa de conciliar a identidade política bolsonarista com a filiação ao PSD, cujo líder, Gilberto Kassab, é candidato a vice-presidente na chapa de Caiado. Lúcia afirmou que continuará se identificando com a direita e disse que, em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, votaria em Flávio. Ao mesmo tempo, destacou a liberdade existente dentro do PSD para exercer escolhas.
PPP: capital político
Na entrevista de Crepaldi, a crítica à ausência de representação política aparece ainda mais diretamente. Para ele, Bauru perdeu protagonismo porque não existe atualmente uma liderança capaz de aglutinar apoios. A suspensão da concessão do lixo (PPP) pelo TCE, a partir de requerimento de sua autoria, é apresentada pelo candidato como uma espécie de demonstração prática de sua capacidade de atuação.