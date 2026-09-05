Em visita a Bauru, na última quinta-feira (3), a candidata ao Senado e ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (PSB) afirmou que pretende ampliar a destinação de recursos federais aos municípios paulistas e defendeu uma mudança na distribuição das emendas parlamentares. Segundo ela, Bauru, por ser um polo regional, recebe atualmente valores considerados irrisórios diante da importância que exerce para o Estado e para o país.
Tebet afirmou que a visitam, que foi acompanha pelo candidato a deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB) e pelas candidatas a deputadas estaduais, Estela Almagro (PT) e Thaís Viotto (PSB), representa um compromisso com o interior paulista e destacou sua ligação com a região. Segundo a candidata, a experiência como prefeita permite conhecer as dificuldades enfrentadas pelos municípios para obter acesso aos governos estadual e federal. “Estar aqui é vir para assumir um compromisso com 645 municípios, ser municipalista antes de tudo como senadora”, declarou.
Entre as propostas apresentadas está a criação de um mecanismo para distribuir parte das emendas parlamentares proporcionalmente ao tamanho dos municípios. Tebet afirmou que pretende apresentar um projeto que poderá exigir alteração na Constituição Federal. De acordo com a candidata, atualmente são cerca de R$ 60 bilhões em emendas parlamentares. A proposta seria destinar metade desse montante, aproximadamente R$ 30 bilhões, para uma distribuição proporcional entre os municípios brasileiros. Para São Paulo, ela estima que seriam destinados pelo menos R$ 4 bilhões, com uma parcela correspondente para Bauru e região.
A candidata defendeu que os recursos sejam aplicados diretamente em áreas como drenagem, infraestrutura, pavimentação, medicamentos, saúde, educação e segurança. Para ela, a medida também facilitaria a fiscalização por parte da população, vereadores, Ministério Público e Tribunais de Contas.
Combate ao crime organizado
Na área de segurança pública, Tebet defendeu maior participação do governo federal no enfrentamento ao crime organizado, especialmente contra facções como PCC e Comando Vermelho. A proposta, segundo ela, envolve a integração entre Forças Armadas, Polícia Federal e Receita Federal para atuar nas fronteiras e atingir a estrutura financeira das organizações criminosas, em coordenação com as forças de segurança estaduais e o Ministério Público.
Delegacias da Mulher 24 horas
A violência contra a mulher também foi destacada durante a entrevista. Tebet afirmou que pretende destinar recursos ao governo paulista para garantir que as Delegacias de Defesa da Mulher funcionem 24 horas por dia, sete dias por semana. Ela citou Bauru como exemplo de cidade que já conta com atendimento 24 horas, mas ressaltou que a unidade atende mulheres de aproximadamente 20 municípios da região.
Para a candidata, a concentração do atendimento regional dificulta o acesso de vítimas que vivem em cidades próximas e precisam se deslocar durante a madrugada ou aos finais de semana. A proposta é que todos os municípios paulistas tenham uma Delegacia da Mulher ou um espaço especializado dentro das delegacias convencionais, com atendimento policial feminino em período integral.
Saúde e tabela do SUS
Tebet também destacou a posição da cidade como polo regional de saúde e defendeu mudanças no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a candidata, hospitais públicos, privados e beneficentes que atendem pelo SUS poderiam ampliar a oferta de serviços e contribuir para reduzir as filas de atendimento. Para isso, porém, seria necessário atualizar os valores pagos pela tabela do SUS, que, segundo ela, estão defasados.
Tebet defendeu uma revisão dos gastos do Ministério da Saúde para permitir o aumento dos valores pagos aos hospitais, especialmente na média e alta complexidade. Na avaliação da candidata, a medida poderia ampliar a oferta de vagas em Bauru e beneficiar também os municípios da região que dependem da estrutura hospitalar da cidade.
Críticas à tarifação
Tebet também criticou a condução das negociações relacionadas às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e afirmou que São Paulo é um dos estados mais prejudicados pelo cenário.
A candidata defendeu a manutenção do diálogo diplomático para buscar exceções e reduzir os impactos da tarifação sobre a economia brasileira. Ao abordar o tema, Tebet fez críticas a um adversário político, sem citá-lo nominalmente, acusando-o de defender interesses estrangeiros em vez dos interesses brasileiros.