Em visita a Bauru, na última quinta-feira (3), a candidata ao Senado e ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (PSB) afirmou que pretende ampliar a destinação de recursos federais aos municípios paulistas e defendeu uma mudança na distribuição das emendas parlamentares. Segundo ela, Bauru, por ser um polo regional, recebe atualmente valores considerados irrisórios diante da importância que exerce para o Estado e para o país.

Tebet afirmou que a visitam, que foi acompanha pelo candidato a deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB) e pelas candidatas a deputadas estaduais, Estela Almagro (PT) e Thaís Viotto (PSB), representa um compromisso com o interior paulista e destacou sua ligação com a região. Segundo a candidata, a experiência como prefeita permite conhecer as dificuldades enfrentadas pelos municípios para obter acesso aos governos estadual e federal. “Estar aqui é vir para assumir um compromisso com 645 municípios, ser municipalista antes de tudo como senadora”, declarou.

Entre as propostas apresentadas está a criação de um mecanismo para distribuir parte das emendas parlamentares proporcionalmente ao tamanho dos municípios. Tebet afirmou que pretende apresentar um projeto que poderá exigir alteração na Constituição Federal. De acordo com a candidata, atualmente são cerca de R$ 60 bilhões em emendas parlamentares. A proposta seria destinar metade desse montante, aproximadamente R$ 30 bilhões, para uma distribuição proporcional entre os municípios brasileiros. Para São Paulo, ela estima que seriam destinados pelo menos R$ 4 bilhões, com uma parcela correspondente para Bauru e região.