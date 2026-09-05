Após passar por diversas cidades do interior paulista em 2025, o espetáculo “As Aventuras de Madame Curie” retorna aos palcos com apresentações gratuitas em Bauru. Nos dias 8 e 9 de setembro, alunos do Ensino Fundamental da rede pública poderão acompanhar a peça na EMEF Waldomiro Fantini e no CEISA (Centro de Educação Infantil Santo Antônio). Idealizado por Prislaine Pupolin Magalhães, doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP), o projeto é realizado pela Ciência na Caixa e conta com patrocínio da Plasútil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, via Ministério da Cultura.

Com linguagem descontraída e acessível, o espetáculo apresenta ao público infantojuvenil a trajetória da cientista polonesa Marie Curie, destacando sua contribuição para a ciência e os desafios enfrentados em uma época em que a área era predominantemente masculina. Marie Curie foi a primeira pessoa a conquistar dois Prêmios Nobel em áreas científicas distintas. Sua trajetória é utilizada pelo espetáculo para abordar temas como ciência, protagonismo feminino e quebra de estereótipos. A peça também busca mostrar aos estudantes que a ciência pode fazer parte do cotidiano e está ao alcance de todos.

Ambientado em um laboratório cenográfico, o espetáculo conta com atores que interpretam cientistas e apresentam aspectos da trajetória de Marie Curie. Durante a encenação, experimentos científicos são realizados ao vivo, com participação do público. Segundo a idealizadora do projeto, a proposta é aproximar os estudantes do universo científico de forma lúdica e interdisciplinar. “Os alunos se inspirarão ao perceber como o universo das ciências é incrível, adquirindo conhecimentos e desenvolvendo novas habilidades de forma interdisciplinar”, afirma Prislaine Pupolin Magalhães. Ela também destaca que a experiência pode contribuir para aumentar o interesse dos estudantes pela ciência e ajudá-los a relacionar os conhecimentos apresentados com situações do dia a dia.