A cidade de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru) recebeu, na noite desta quarta-feira (2), a visita do treinador Renê Simões, uma das figuras mais experientes do futebol brasileiro, no masculino e feminino. O técnico foi conhecer de perto o trabalho desenvolvido com crianças no município. Ele é patrono da Escola de Futebol Ginga, onde compartilhou experiências com professores, atletas e demais pessoas envolvidas no projeto. O treinador foi recepcionado por Carlos Rogério Thiengo, diretor do Ginga, e pelo árbitro de futebol de campo e professor de futsal Márcio Café.

Renê Simões também conheceu o projeto arquitetônico de revitalização do Estádio São José, em Agudos. O espaço vem passando por melhorias estruturais.

O técnico realiza um intercâmbio de ideias com equipes do interior do Estado de São Paulo, buscando conhecer processos, estruturas e boas práticas que possam contribuir para o trabalho desenvolvido no Maricá Futebol Clube, do qual é CEO desde julho deste ano. Ele também visitou o Centro de Treinamento do Grêmio Novorizontino.