A Paschoalotto informa que está com 490 vagas de emprego abertas em Bauru e Agudos, oferecendo oportunidades para quem busca ingressar no mercado de trabalho ou conquistar o primeiro emprego. As vagas são destinadas a candidatos a partir de 18 anos, inclusive aqueles que ainda não possuem experiência profissional. Os interessados podem se candidatar pelo WhatsApp (14) 3201-5642, canal disponibilizado pela empresa para informações sobre as oportunidades, orientações sobre o processo seletivo e envio de currículos.

Entre os benefícios oferecidos pela Paschoalotto estão vale-alimentação, vale-transporte sem desconto, convênio médico e odontológico e plano de carreira. Os colaboradores também têm acesso ao Clube de Vantagens, com descontos em diversos estabelecimentos parceiros, ao TotalPass, com opções de academias e atividades físicas a valores reduzidos, além do Star Bem Terapia, programa voltado ao cuidado com a saúde emocional. O pacote inclui ainda consulta com nutricionista uma vez por mês, day off no dia do aniversário e acesso gratuito ao Sesc para atividades de lazer, cultura e esporte.

As oportunidades também contemplam pessoas com deficiência (PcDs) e profissionais com mais de 50 anos. Para quem busca o primeiro emprego, as vagas representam uma oportunidade de adquirir experiência profissional e desenvolver novas competências.