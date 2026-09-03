A Polícia Militar localizou e deteve, nesta quarta-feira (2), o homem suspeito de ameaçar e furtar o carro de sua ex-companheira, na rua Juvenal Silva, no Núcleo Habitacional Bruno Gisbert Cury, em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru). A ação foi registrada em vídeo. Segundo a filha da vítima, o indivíduo foi localizado no Terminal Rodoviário de Jaú. Ele não estava com o carro e, no Plantão Policial, prestou depoimento e responderá pelo crime em liberdade, devido à ausência de flagrante.

Ainda segundo a filha da vítima, o indivíduo informou, em depoimento, que trocou o carro, um Toyota Corolla bege, modelo 2005, de placas AMP4H14, por R$ 200 em pedras de crack. A troca por entorpecentes teria ocorrido no Jardim Padre Augusto Sani, onde o veículo foi avistado pela última vez. “É revoltante. Minha mãe está à base de calmantes. Falta ainda metade das 48 prestações do financiamento para pagar. E tem gente entrando em contato tentando dar golpe nela, mentindo, dizendo que está com o carro e que pode devolvê-lo após o pagamento de um ‘resgate’”, desabafou a filha ao JCNET.

Conforme o JCNET noticiou, a mulher de 48 anos teve o carro arrancado de sua garagem enquanto se preparava para buscar o filho na escola, na tarde desta terça-feira (1), em Pederneiras. O ladrão é seu ex-companheiro, segundo consta do boletim de ocorrência. Ele aparece de tocaia no portão dela, em vídeo registrado por uma câmera de segurança. As imagens também mostram a mulher pedindo socorro em via pública enquanto o indivíduo dá ré com o carro em sua garagem, danifica o portão e acelera para deixar o local. Segundo o registro policial, a vítima relatou que o relacionamento havia terminado há 15 dias, mas que nunca houve, até então, nenhum ato de violência por parte do ex. Eles residiam juntos, mas ele deixou o local dizendo que devia dinheiro a um agiota. O homem também já fez uso de drogas e, segundo a vítima, estava sóbrio quando se relacionava com ela.