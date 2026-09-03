Um projeto que une saúde mental e atividades artísticas promove, uma vez por mês, encontros gratuitos voltados ao cuidado com as emoções e o bem-estar psicológico em Bauru. A iniciativa é realizada pelo Projeto Saúde Mental e Artes, na Sociedade dos Amigos da Cultura (SAC), localizada na rua Sete de Setembro, 10-53, no Centro.

Os encontros são conduzidos sob responsabilidade técnica da psicóloga Marilza Ramos e propõem aos participantes momentos de acolhimento, escuta e reflexão. A programação utiliza diferentes formas de expressão, como rodas de conversa, música, artes e atividades relacionadas às memórias. A proposta é oferecer um espaço periódico para que os participantes possam falar sobre sentimentos, compartilhar experiências e desenvolver formas de cuidado com a saúde emocional.

Por ser realizado mensalmente, o projeto mantém uma programação contínua aberta à participação da comunidade. Os interessados em acompanhar os próximos encontros devem consultar a programação pelas redes sociais do Projeto Saúde Mental e Artes pelo Instagram @saudemental.e.artes ou pelo WhatsApp (14) 98117-5561.