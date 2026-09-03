03 de setembro de 2026
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CALÇADAS COLORIDAS

Ipês, do roxo ao branco, chamam a atenção e colorem ruas de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Medeiros
Ipê-roxo situado na rua Conselheiro Antônio Prado
Ipê-roxo situado na rua Conselheiro Antônio Prado

Eles desabrocham no inverno e embelezam as ruas de Bauru, trazendo mais cor no dia a dia do trânsito e para quem anda a pé. Ainda é possível apreciar a exuberância da floração dos ipês-roxo e branco em diversas regiões da cidade. Historicamente, a sequência é iniciada pela cor rosa, conhecida popularmente também como roxa, seguida pela amarela e, por fim, a branca. Poucos dias após desabrocharem, as pétalas das flores já começam a cair, pintando asfalto e calçadas.

Especialistas têm alertado que mudanças climáticas, responsáveis por calor acima da média e escassez de chuvas, adiantam a florada dos ipês e alteram a sequência da coloração.

O ipê-roxo, mais visto na cidade, passa dos 10 metros de altura e pode alcançar 20 metros, dependendo de onde for plantado. Em média, de acordo com especialistas, começa a dar flores aos três anos de idade.

Ipê-roxo na avenida Getúlio Vargas, em Bauru (foto: Brayan Brum)
Ipê-roxo na avenida Getúlio Vargas, em Bauru (foto: Brayan Brum)

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