A CSB – Companhia Saneamento de Bauru, responsável pela concessão dos serviços de esgotamento sanitário, gestão comercial, atendimento aos clientes e demais atividades previstas em contrato, orienta os clientes sobre o pagamento das contas de água e esgoto neste período de transição dos serviços comerciais.
Em julho, cerca de 11 mil contas da referência agosto 2026, com pagamento em setembro, foram emitidas antecipadamente pelo DAE, a pedido dos clientes. Como a CSB também iniciou a emissão das faturas da referência agosto, aproximadamente 1.300 clientes receberam duas contas para o mesmo período: uma do DAE e outra da CSB.
Nesses casos, a orientação é que o cliente desconsidere a fatura da CSB e pague somente a conta emitida pelo DAE. As faturas emitidas em duplicidade pela CSB já foram identificadas e desconsideradas no sistema comercial da companhia.
Para os demais clientes, que receberam apenas a fatura da CSB, a conta deve ser paga normalmente. Essas faturas são referentes ao mês de agosto, com vencimento em setembro, e foram emitidas com base na média de consumo dos últimos três meses, procedimento adotado neste primeiro momento de transição.
A CSB reforça que essas contas são oficiais e foram entregues aos clientes em formato diferente do modelo habitual - folha A4 - com o logotipo da companhia.
A partir da primeira semana de setembro, os leituristas da CSB iniciam a leitura dos hidrômetros. No momento da leitura, será emitida a fatura da referência setembro, com vencimento em outubro. Essa conta já será entregue no modelo tradicional, com os logotipos da CSB e do DAE.
Para facilitar o entendimento:
Quem recebeu duas contas da referência agosto, uma do DAE e outra da CSB, com vencimento em setembro: deve pagar somente a conta do DAE.
Quem recebeu apenas a conta da CSB: deve pagar normalmente a fatura da CSB.
Quem tiver dúvida ou identificar alguma divergência: deve procurar os canais oficiais da companhia para análise individual da conta.
O atendimento pode ser feito pelo 0800 014 2026, pelo site saneamentobauru.com.br ou pelo aplicativo SANSYS Agência Virtual, disponível para iOS e Android.
Sobre a CSB
A CSB – Companhia Saneamento de Bauru é a empresa responsável pela concessão dos serviços de esgotamento sanitário do município, incluindo a retomada e conclusão da ETE Vargem Limpa, operação e manutenção do sistema, obras de macrodrenagem na Avenida Nações Unidas e o canal de comunicação com os clientes sobre os serviços de água e esgoto na cidade. Com sede em Bauru, a companhia conta com corpo técnico especializado, experiência em operações de saneamento e expertise para executar os serviços sob sua responsabilidade, atuando com planejamento, eficiência operacional, segurança e compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e ambiental do município.