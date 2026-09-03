A CSB – Companhia Saneamento de Bauru, responsável pela concessão dos serviços de esgotamento sanitário, gestão comercial, atendimento aos clientes e demais atividades previstas em contrato, orienta os clientes sobre o pagamento das contas de água e esgoto neste período de transição dos serviços comerciais.

Em julho, cerca de 11 mil contas da referência agosto 2026, com pagamento em setembro, foram emitidas antecipadamente pelo DAE, a pedido dos clientes. Como a CSB também iniciou a emissão das faturas da referência agosto, aproximadamente 1.300 clientes receberam duas contas para o mesmo período: uma do DAE e outra da CSB.

Nesses casos, a orientação é que o cliente desconsidere a fatura da CSB e pague somente a conta emitida pelo DAE. As faturas emitidas em duplicidade pela CSB já foram identificadas e desconsideradas no sistema comercial da companhia.