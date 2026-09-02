Lins - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins (102 quilômetros de Bauru), concluiu investigação que apurou o desvio e a posterior comercialização de aparelhos celulares doados pela Receita Federal à Escola Técnica Estadual (Etec) do município. Ao todo, 12 pessoas foram indiciadas, em tese, pelas práticas de crimes como peculato, falsidade ideológica, fraude processual, supressão de documento público, associação criminosa, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária.

Segundo consta do inquérito policial, a unidade escolar recebeu da Receita Federal, em outubro de 2025, 150 smartphones e 120 relógios inteligentes (smartwatches).

Os elementos obtidos durante a investigação demonstraram que os bens foram destinados à unidade escolar para finalidades relacionadas ao ensino.