A Associação Beneficente Portuguesa de Bauru trará para a sua sede administrativa (rua Rio Branco 13-28) no período de 14 a 16 de setembro desse ano a modalidade de Permanência Consular, programa do Consulado Geral de Portugal em São Paulo que teve início na cidade de Araraquara em 2012. As Permanências Consulares já fazem hoje parte da vida da comunidade portuguesa e luso-brasileira nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.
O projeto visa atender portugueses e descendentes que vivem e trabalham nas regiões mais distantes da capital de São Paulo, onde fica a sede do Consulado, diminuindo distâncias e os custos de viagem. A Permanência Consular, uma espécie de Consulado móvel, poderá efetuar todos os serviços consulares como Cartão do Cidadão, Passaporte, Recenseamento Eleitoral e Registro Civil entre outros.
Isso é possível graças a um computador de tecnologia portuguesa chamado “Pepmóvel”, que permite a um funcionário credenciado captar imagem, assinatura e impressão digital na hora, como se estivesse nas instalações do Consulado. Indiretamente, as permanências consulares têm permitido fazer uma reaproximação aos portugueses e luso-brasileiros da região, bem como proporcionar oportunidades de contato entre pessoas, instituições e empresários dos dois países.
O novo regime de permanências tem vindo a ser alargado a um número crescente de postos da rede consular portuguesa em todo o mundo, dando assim resposta, com reconhecido sucesso, às necessidades de uma comunidade portuguesa cada vez mais móvel e diversificada.
É necessário o agendamento prévio no Consulado através do e-mal: pc.saopaulo@mne.pt a partir do dia 30/08/2026. Somente serão atendidas as pessoas que estiverem previamente agendadas. Ressaltamos que, caso não recebam uma resposta do e-mail, significa que o agendamento não foi possível, pois as vagas foram esgotadas. Os que receberem o e-mail de confirmação serão orientados quanto aos documentos necessários para a realização dos serviços no dia e horário agendado. O horário de atendimento será das 9h às 16h30. Na Sede Social/Administrava da Associação.
Nesta visita, os serviços disponíveis incluem:
• Emissão do Cartão de Cidadão
• Emissão de Passaporte
• Entrega de Pedido de Nacionalidade
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Associação Beneficente Portuguesa de Bauru em sua sede administrativa, na rua Rio Branco 13-28, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, ou pelo telefone (14) 996116462