A Associação Beneficente Portuguesa de Bauru trará para a sua sede administrativa (rua Rio Branco 13-28) no período de 14 a 16 de setembro desse ano a modalidade de Permanência Consular, programa do Consulado Geral de Portugal em São Paulo que teve início na cidade de Araraquara em 2012. As Permanências Consulares já fazem hoje parte da vida da comunidade portuguesa e luso-brasileira nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

O projeto visa atender portugueses e descendentes que vivem e trabalham nas regiões mais distantes da capital de São Paulo, onde fica a sede do Consulado, diminuindo distâncias e os custos de viagem. A Permanência Consular, uma espécie de Consulado móvel, poderá efetuar todos os serviços consulares como Cartão do Cidadão, Passaporte, Recenseamento Eleitoral e Registro Civil entre outros.

Isso é possível graças a um computador de tecnologia portuguesa chamado “Pepmóvel”, que permite a um funcionário credenciado captar imagem, assinatura e impressão digital na hora, como se estivesse nas instalações do Consulado. Indiretamente, as permanências consulares têm permitido fazer uma reaproximação aos portugueses e luso-brasileiros da região, bem como proporcionar oportunidades de contato entre pessoas, instituições e empresários dos dois países.