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EM AGUDOS

Homem em situação de rua é encontrado morto na antiga rodoviária

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Equipe da Polícia Militar (PM) foi até o local e encontrou Claudio Henrique Lopes, de 45 anos, já sem vida, com uma lesão na cabeça compatível com ferimento causado por queda da própria altura
Equipe da Polícia Militar (PM) foi até o local e encontrou Claudio Henrique Lopes, de 45 anos, já sem vida, com uma lesão na cabeça compatível com ferimento causado por queda da própria altura

Agudos - No início da manhã desta quarta-feira (2), um homem em situação de rua foi encontrado morto na rua Treze de Maio, nas dependências do antigo terminal rodoviário, no Centro de Agudos (13 quilômetros de Bauru). A ocorrência, registrada como morte suspeita, será investigada pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), acionada pelo Copom, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi até o local e encontrou Claudio Henrique Lopes, de 45 anos, já sem vida. Ele apresentava uma lesão na cabeça compatível com ferimento causado por queda da própria altura.

Conforme o registro policial, não havia sinais de violência ou indícios de luta corporal no local. Também não foram encontrados objetos que pudessem ter sido usados para provocar a lesão na cabeça da vítima. Uma familiar de Claudio informou à polícia que ele tinha problemas de saúde.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para o exame necroscópico, que irá apontar as causas do óbito. Ainda não foram divulgadas informações sobre data e local do velório e do sepultamento de Claudio.

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