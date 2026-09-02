Agudos - No início da manhã desta quarta-feira (2), um homem em situação de rua foi encontrado morto na rua Treze de Maio, nas dependências do antigo terminal rodoviário, no Centro de Agudos (13 quilômetros de Bauru). A ocorrência, registrada como morte suspeita, será investigada pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), acionada pelo Copom, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi até o local e encontrou Claudio Henrique Lopes, de 45 anos, já sem vida. Ele apresentava uma lesão na cabeça compatível com ferimento causado por queda da própria altura.

Conforme o registro policial, não havia sinais de violência ou indícios de luta corporal no local. Também não foram encontrados objetos que pudessem ter sido usados para provocar a lesão na cabeça da vítima. Uma familiar de Claudio informou à polícia que ele tinha problemas de saúde.