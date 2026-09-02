02 de setembro de 2026
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MANHÃ DE SUSTO

Batida entre carro e trator deixa homem ferido em Piratininga

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Artesp
GM Cobalt ficou danificado após atingir a traseira do trator
GM Cobalt ficou danificado após atingir a traseira do trator

Piratininga - Um acidente envolvendo um automóvel Cobalt e um trator Ferguson deixou uma pessoa levemente ferida, na manhã desta terça-feira (2), no acesso da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, ao município de Piratininga (13 quilômetros de Bauru).

Segundo informações da Artesp, o Cobalt trafegava no sentido Sul quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista não percebeu o trator, que seguia à sua frente. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o automóvel colidiu na traseira do veículo agrícola.

Após a colisão, os dois veículos permaneceram imobilizados na faixa de rolamento da pista Sul. O condutor do trator sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância, enquanto o motorista do Cobalt não se feriu. 

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