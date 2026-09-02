A Polícia Militar de Bauru prendeu, nesta quarta-feira (2), no Parque Santa Edwirges, durante a Operação Adaga, uma mulher procurada pela Justiça que foi condenada há 22 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de roubo (artigo 157) e descumprimento de pena (artigo 33).

Os policiais da Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia localizaram a mulher que, inicialmente, tentou enganar os policiais, apresentando-se com um nome diferente daquele mencionado na denúncia. Após insistência da equipe, ela informou sua verdadeira identificação e apresentou os documentos pessoais. Em consulta ao sistema policial, foi confirmada a existência do mandado de prisão em regime fechado. A condenada foi conduzida ao Plantão Policial e depois foi encaminhada a um presídio feminina da região.