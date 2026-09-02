02 de setembro de 2026
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ESTAVA FORAGIDA

PM prende ladra que tinha condenação de 22 anos em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução Internet/Ilustração
Assaltante foragida foi localizada pelos policiais da RPM no Parque Santa Edwirges
Assaltante foragida foi localizada pelos policiais da RPM no Parque Santa Edwirges

A Polícia Militar de Bauru prendeu, nesta quarta-feira (2), no Parque Santa Edwirges, durante a Operação Adaga, uma mulher procurada pela Justiça que foi condenada há 22 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de roubo (artigo 157) e descumprimento de pena (artigo 33).

Os policiais da Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia localizaram a mulher que, inicialmente, tentou enganar os policiais, apresentando-se com um nome diferente daquele mencionado na denúncia. Após insistência da equipe, ela informou sua verdadeira identificação e apresentou os documentos pessoais. Em consulta ao sistema policial, foi confirmada a existência do  mandado de prisão em regime fechado. A condenada foi conduzida ao Plantão Policial e depois foi encaminhada a um presídio feminina da região.

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