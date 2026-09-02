Um Fiat Palio preto capotou na praça Portugal, em frente à base do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), em Bauru, após se envolver em um acidente de trânsito com um Chevrolet Onix branco no início da tarde desta quarta-feira (2).

As causas do acidente serão apuradas, mas, aparentemente, os veículos seguiam pela rua Rio Branco e, ao chegarem à rotatória da praça Portugal, houve a colisão, fazendo com que o Palio tombasse. Os motoristas não se feriram. Agentes do GOT auxiliaram no fluxo do trânsito, que chegou a ficar congestionado, e destombaram o Palio para que a via pudesse ser liberada.