02 de setembro de 2026
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NA ROTATÓRIA

Carro tomba em frente à base do GOT e trava trânsito em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os motoristas não se feriram
Os motoristas não se feriram

Um Fiat Palio preto capotou na praça Portugal, em frente à base do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), em Bauru, após se envolver em um acidente de trânsito com um Chevrolet Onix branco no início da tarde desta quarta-feira (2).

As causas do acidente serão apuradas, mas, aparentemente, os veículos seguiam pela rua Rio Branco e, ao chegarem à rotatória da praça Portugal, houve a colisão, fazendo com que o Palio tombasse. Os motoristas não se feriram. Agentes do GOT auxiliaram no fluxo do trânsito, que chegou a ficar congestionado, e destombaram o Palio para que a via pudesse ser liberada.

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