A cidade de Bauru registrou um substancial volume de chuva nos últimos dois meses, julho e agosto, incomum para o período de inverno bauruense: quase 11 vezes mais do que no mesmo período do ano passado, segundo dados levantados pelo JC/JCNET junto ao Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Em julho de 2026, choveu na cidade 122,4 milímetros, enquanto, em julho de 2025, as precipitações foram de 13,5 milímetros. Em agosto deste ano, encerrado na segunda-feira (31), foram registrados 42,9 milímetros, enquanto, em agosto de 2025, o volume foi ainda menor: apenas 2 milímetros.

O aumento significativo é de 966% no comparativo deste recorte de período. Segundo o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru, a lagoa de captação do Rio Batalha, que depende da chuva para abastecer cerca de 100 mil munícipes, está acima do limite ideal de 3,20 metros. Nesta quarta-feira (2), a régua registrava 3,47 metros, mesmo com os trabalhos de dragagem para o desassoreamento. A captação está em torno de 400 litros por segundo.

A autarquia destaca que esse clima chuvoso, ainda que fora de época, favorece não só o abastecimento, mas também os trabalhos de desassoreamento, que dependem de um bom nível de água para viabilizar a dragagem de material sólido do fundo da lagoa. O inverno bauruense de 2026 segue até 22 de setembro, quando dará lugar à primavera.