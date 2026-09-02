Uma mulher de 48 anos teve o carro arrancado de sua garagem enquanto se preparava para buscar o filho na escola, na tarde desta terça-feira (1), em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru). O ladrão é seu ex-companheiro, segundo consta do boletim de ocorrência. Ele aparece de tocaia no portão dela, em vídeo registrado por uma câmera de segurança. As imagens também mostram a mulher pedindo socorro em via pública enquanto o indivíduo dá ré com o carro em sua garagem, danifica o portão e acelera para deixar o local. O crime aconteceu por volta das 15h, na rua Juvenal Silva, no Núcleo Habitacional Bruno Gisbert Cury.

Segundo o registro policial, o homem, de 45 anos, furtou o carro Toyota Corolla bege, modelo 2005, de placas AMP4H14. A vítima relatou que o relacionamento havia terminado há 15 dias, mas que nunca houve, até então, nenhum ato de violência por parte do ex. Eles residiam juntos, mas ele deixou o local dizendo que devia dinheiro a um agiota. O homem também já fez uso de drogas e, segundo a vítima, estava sóbrio quando se relacionava com ela. Ela acredita, porém, que ele voltou a consumir entorpecentes. A mulher também suspeita que ele tenha dívidas com o tráfico, o que teria motivado o desespero de furtar seu carro.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Moradores de Pederneiras que visualizarem o automóvel pela cidade ou em municípios próximos devem telefonar para a Polícia Militar pelo 190.