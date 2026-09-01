Dois homens foram presos em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, nesta terça-feira (1), suspeitos de se associarem para vender drogas na cidade. Um deles chegou a arremessar uma porção bruta de cocaína em um imóvel vizinho, mas as equipes perceberam a ação e conseguiram localizar o entorpecente. A dupla responderá por tráfico e associação para o tráfico.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início a partir de informações relacionadas à posse ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de drogas envolvendo um dos presos, de 57 anos. "Durante as diligências e vigilâncias realizadas pelos policiais civis, foram observados encontros rápidos do investigado na residência de um homem de 39 anos", revela a corporação, em nota.

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a Polícia Civil representou pela expedição de mandados de busca e apreensão para as residências dos dois suspeitos. No primeiro endereço, do homem de 39 anos, as equipes viram quando ele tentou se desfazer de uma porção bruta de cocaína, jogando-a na residência vizinha, ao perceber a presença dos policiais.