Igaraçu do Tietê - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru), identificou um jovem de 23 anos suspeito de postar recentemente nas redes sociais um vídeo fugindo de moto de uma abordagem policial. Na manhã desta terça-feira (1), em ação conjunta com a Polícia Militar (PM), ele foi preso em flagrante com drogas em Bariri e a motocicleta usada na fuga foi apreendida.

A investigação teve início em Igaraçu do Tietê após fuga de um motociclista durante tentativa de abordagem realizada pela PM. No decorrer dos trabalhos, policiais civis conseguiram identificar o condutor, a motocicleta utilizada e seu endereço de residência, na cidade de Bariri. "As apurações foram fortalecidas após o próprio investigado publicar em suas redes sociais um vídeo relacionado à evasão policial", diz a Polícia Civil.

Durante diligências no Jardim Iguatemi, em Bariri, as equipes localizaram o jovem, com antecedentes por tráfico, e apreenderam a moto usada na fuga, com a placa suprimida, além de 42 porções de cocaína, 37 porções de maconha e um celular. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e ficou à disposição da Justiça, que analisará pedido de prisão preventiva.