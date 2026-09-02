Os subsídios são de R$ 11 mil por unidade em Bauru e de R$ 10 mil nas demais cidades. O benefício é destinado a famílias com renda mensal de até três salários mínimos para comprar o primeiro imóvel em empreendimentos autorizados pela SDUH, com financiamentos com recursos do FGTS operados pela Caixa Econômica Federal.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) disponibiliza novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCIs) do Programa Casa Paulista para a aquisição de 628 unidades habitacionais em quatro municípios da Região Administrativa de Bauru. Ao todo, serão destinados mais de R$ 6,5 milhões em subsídios estaduais para imóveis contemplados na 10.ª etapa do programa. O subsídio é destinado a famílias que desejam comprar o primeiro imóvel.

A participação é aberta a todos os interessados que se enquadrem nos critérios do programa e que tenham a habilitação aprovada pela Caixa, responsável pela concessão do financiamento habitacional. Os cidadãos podem verificar a lista de empreendimentos que contam com os subsídios e procurar diretamente as construtoras responsáveis pelos empreendimentos contemplados para conhecer os imóveis e verificar a disponibilidade, condições de financiamento e a possibilidade de utilização do subsídio.

"A modalidade é uma importante ferramenta de apoio às famílias que têm dificuldade de adquirir a casa própria, já que o subsídio pode ser somado a benefícios federais e ao saldo do FGTS do trabalhador, quando disponível. Esta combinação permite aumentar o valor de entrada no financiamento e/ou reduzir o valor das prestações, adequando-as à capacidade de pagamento das famílias", diz o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.

Atualmente, a renda média mensal das famílias atendidas no CCI oscila entre 2 e 2,3 salários mínimos, dependendo da região do Estado. Quando avaliados os financiamentos do FGTS em geral, essa média chega até a 4,7 salários mínimos, comprovando a importância e o caráter social do programa. Trata-se de um importante mecanismo para, além do estímulo à construção de moradia, garantir que os imóveis sejam destinados a famílias que realmente precisam, evitando que pessoas com maior poder aquisitivo comprem as unidades e aluguem por preços maiores do que as parcelas, perpetuando situações de déficit habitacional.