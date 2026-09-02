A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) disponibiliza novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCIs) do Programa Casa Paulista para a aquisição de 628 unidades habitacionais em quatro municípios da Região Administrativa de Bauru. Ao todo, serão destinados mais de R$ 6,5 milhões em subsídios estaduais para imóveis contemplados na 10.ª etapa do programa. O subsídio é destinado a famílias que desejam comprar o primeiro imóvel.
A iniciativa contempla empreendimentos distribuídos nos municípios de Bauru (270 unidades habitacionais), Jaú (269), Lins (24) e Pederneiras (65). A relação completa está disponível no site da SDUH: https://admin.cms.sp.gov.br/dx/api/dam/v1/collections/b154b6a3-6cff-4adf-a12e-dfab3159f4c8/items/967a6705-f295-4439-9737-40406c658bb7/renditions/330ec2a6-cd08-42a0-a9d0-dbb6b77be088?binary=true
Os subsídios são de R$ 11 mil por unidade em Bauru e de R$ 10 mil nas demais cidades. O benefício é destinado a famílias com renda mensal de até três salários mínimos para comprar o primeiro imóvel em empreendimentos autorizados pela SDUH, com financiamentos com recursos do FGTS operados pela Caixa Econômica Federal.
A participação é aberta a todos os interessados que se enquadrem nos critérios do programa e que tenham a habilitação aprovada pela Caixa, responsável pela concessão do financiamento habitacional. Os cidadãos podem verificar a lista de empreendimentos que contam com os subsídios e procurar diretamente as construtoras responsáveis pelos empreendimentos contemplados para conhecer os imóveis e verificar a disponibilidade, condições de financiamento e a possibilidade de utilização do subsídio.
"A modalidade é uma importante ferramenta de apoio às famílias que têm dificuldade de adquirir a casa própria, já que o subsídio pode ser somado a benefícios federais e ao saldo do FGTS do trabalhador, quando disponível. Esta combinação permite aumentar o valor de entrada no financiamento e/ou reduzir o valor das prestações, adequando-as à capacidade de pagamento das famílias", diz o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.
Atualmente, a renda média mensal das famílias atendidas no CCI oscila entre 2 e 2,3 salários mínimos, dependendo da região do Estado. Quando avaliados os financiamentos do FGTS em geral, essa média chega até a 4,7 salários mínimos, comprovando a importância e o caráter social do programa. Trata-se de um importante mecanismo para, além do estímulo à construção de moradia, garantir que os imóveis sejam destinados a famílias que realmente precisam, evitando que pessoas com maior poder aquisitivo comprem as unidades e aluguem por preços maiores do que as parcelas, perpetuando situações de déficit habitacional.
O cadastramento dos empreendimentos que participam desta etapa foi realizado entre os dias 13 e 27 de agosto de 2026. Para participar, os empreendimentos deveriam ter contratação firmada com a Caixa Econômica Federal até 12 de agosto de 2026. A seleção considerou critérios estabelecidos pela SDUH, incluindo demandas municipais de maior vulnerabilidade socioeconômica, indicadores habitacionais e previsão de entrega das unidades.
As 628 unidades fazem parte de um montante de 10 mil novas cartas de créditos para mais de 140 empreendimentos em 50 municípios que inclui, além da região de Bauru, a Região Metropolitana de São Paulo e as Regiões Administrativas de Araçatuba, Barretos, Campinas, Central, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.