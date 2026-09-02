A Cart Concessionária de Rodovias realizará, nesta quarta (2) e quinta-feira (3), serviços de reparo nas defensas metálicas de uma das alças do viaduto localizado no km 235 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Bauru, no trecho conhecido popularmente como Trevo da Eny. Os trabalhos ocorrerão durante o período diurno.

Para a execução do serviço com segurança, será necessária a interdição total da alça que dá acesso à SP-225 na pista sentido Interior, nos dois dias de operação.

O fechamento exigirá uma alteração temporária no trajeto dos motoristas que trafegam pela rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido Capital, e precisam acessar a SP-225 no sentido Interior.