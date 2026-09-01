Igaraçu do Tietê - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru), prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (31), um homem de 43 anos investigado em razão da suspeita de comercializar irregularmente substâncias terapêuticas sem autorização, conhecidas popularmente como canetas emagrecedoras, e mediante contrabando.

A ação teve início após o recebimento de denúncia anônima informando que o investigado estaria vendendo ampolas de tirzepatida em seu local de trabalho, situado na região central de Igaraçu do Tietê. Diante das informações, policiais civis, com o apoio da Polícia Militar (PM), realizaram diligências no estabelecimento comercial indicado.

Durante a abordagem, foram localizados no veículo do suspeito uma ampola da substância e dois aparelhos celulares na caixa e lacrados. Na sequência, as equipes fizeram buscas em uma residência em Macatuba, onde apreenderam outras 11 ampolas de tirzepatida, além de diversos produtos de procedência estrangeira sem comprovação regular de importação.