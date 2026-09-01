Igaraçu do Tietê - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru), prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (31), um homem de 43 anos investigado em razão da suspeita de comercializar irregularmente substâncias terapêuticas sem autorização, conhecidas popularmente como canetas emagrecedoras, e mediante contrabando.
A ação teve início após o recebimento de denúncia anônima informando que o investigado estaria vendendo ampolas de tirzepatida em seu local de trabalho, situado na região central de Igaraçu do Tietê. Diante das informações, policiais civis, com o apoio da Polícia Militar (PM), realizaram diligências no estabelecimento comercial indicado.
Durante a abordagem, foram localizados no veículo do suspeito uma ampola da substância e dois aparelhos celulares na caixa e lacrados. Na sequência, as equipes fizeram buscas em uma residência em Macatuba, onde apreenderam outras 11 ampolas de tirzepatida, além de diversos produtos de procedência estrangeira sem comprovação regular de importação.
Entre os itens apreendidos, estão perfumes, aparelhos celulares, secadores e pranchas para cabelo, fone de ouvido, óleos capilares e seringas. O investigado informou que as mercadorias foram trazidas do exterior por ele próprio sem a devida regularização fiscal e sanitária.
Conforme apurado pela Polícia Civil, a substância apreendida é considerada produto sujeito a controle sanitário, sendo que a ausência de registro e de autorização para comercialização representa risco à saúde pública. Diante dos elementos reunidos durante a ocorrência, o delegado Guilherme Gatto Correa decretou a prisão em flagrante do homem pelos crimes previstos nos artigos 273 e 334-A do Código Penal.
A Polícia Civil destaca que a colaboração da população é fundamental para o esclarecimento de crimes e para a manutenção da segurança pública. Informações podem ser encaminhadas de forma sigilosa pelo WhatsApp (14) 3644-1299, sendo a identidade do denunciante preservada e o conteúdo de conhecimento exclusivamente policial.