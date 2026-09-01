Agudos - A Secretaria Municipal de Educação de Agudos (13 quilômetros de Bauru) iniciou nesta semana a entrega do “Kit Professor” aos profissionais da rede municipal de ensino. A iniciativa, liderada pelo prefeito Rafael Lima, busca valorizar os educadores e, segundo ele, representa mais um compromisso assumido durante a campanha eleitoral que está sendo colocado em prática pela administração municipal.

Serão centenas de kits destinados aos professores da rede municipal, contendo materiais didáticos e itens essenciais para auxiliar nas atividades desenvolvidas diariamente em sala de aula, como tesoura, canetão, régua, cola, lápis, entre outros. A proposta é oferecer aos educadores ferramentas de trabalho que contribuam para o planejamento, a organização e o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

A entrega faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação municipal. Somente em 2026, a Prefeitura de Agudos já realizou a entrega dos kits destinados aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, dos kits dos professores e dos kits destinados às secretarias de cada escola da rede municipal. Para o prefeito, cumprir os compromissos assumidos é uma prioridade no governo.