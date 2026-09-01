01 de setembro de 2026
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NA REDE MUNICIPAL

Prefeitura de Agudos entrega 'Kit Professor' para os educadores

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Agudos/Divulgação
Prefeito Rafael Lima na entrega dos kits, com materiais como tesoura, canetão, régua, cola, lápis, entre outros
Prefeito Rafael Lima na entrega dos kits, com materiais como tesoura, canetão, régua, cola, lápis, entre outros

Agudos - A Secretaria Municipal de Educação de Agudos (13 quilômetros de Bauru) iniciou nesta semana a entrega do “Kit Professor” aos profissionais da rede municipal de ensino. A iniciativa, liderada pelo prefeito Rafael Lima, busca valorizar os educadores e, segundo ele, representa mais um compromisso assumido durante a campanha eleitoral que está sendo colocado em prática pela administração municipal.

Serão centenas de kits destinados aos professores da rede municipal, contendo materiais didáticos e itens essenciais para auxiliar nas atividades desenvolvidas diariamente em sala de aula, como tesoura, canetão, régua, cola, lápis, entre outros. A proposta é oferecer aos educadores ferramentas de trabalho que contribuam para o planejamento, a organização e o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

A entrega faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação municipal. Somente em 2026, a Prefeitura de Agudos já realizou a entrega dos kits destinados aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, dos kits dos professores e dos kits destinados às secretarias de cada escola da rede municipal. Para o prefeito, cumprir os compromissos assumidos é uma prioridade no governo.

"Estamos trabalhando para transformar propostas apresentadas durante a campanha em ações concretas. O Kit Professor é mais um compromisso que estamos cumprindo, valorizando os profissionais e oferecendo melhores condições para que possam desenvolver seu trabalho. Quando investimos no professor, também estamos investindo diretamente na qualidade da educação e no futuro dos nossos alunos”, destaca Rafael.

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