Botucatu - Olga Spadot, de 80 anos, conhecida como "Tita", que foi atacada por um enxame de abelhas africanizadas na tarde do último domingo (30), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), não resistiu e morreu na madrugada desta terça-feira (1), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). O corpo dela foi sepultado às 9h, no Cemitério Portal das Cruzes.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em informações do site Acontece Botucatu, a idosa foi atacada em sua residência, no Jardim Eldorado, e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. Os bombeiros precisaram isolar o perímetro atingido e utilizar trajes especiais de proteção individual para conseguir se aproximar e retirar a vítima da área de perigo.

Logo após ser removida do local do ataque em estado grave, Olga recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Assim que seu quadro clínico foi estabilizado pelos socorristas, ela foi transferida para o Pronto-Socorro (PS) do HCFMB, onde permaneceu internada sob cuidados médicos. Porém, nesta terça-feira, a idosa acabou não resistindo.