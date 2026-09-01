Há cerca de duas semanas, moradores da quadra 2 da Rua Marconi, no bairro Vila São João da Boa Vista, convivem com os transtornos e o perigo provocados por uma cratera que toma quase toda a pista. O problema ocorre a apenas três quadras do Fórum de Justiça, na Bela Vista, e vem gerando forte apreensão na vizinhança.

Pelo que o JCNET apurou com moradores, a abertura no asfalto teve início com uma obra para substituição da tubulação (galerias) do local. Segundo relatos dos residentes, no entanto, os trabalhos foram executados apenas parcialmente e a obra sofreu uma paralisação. A alegação da prefeitura recebida pela comunidade é de que as chuvas recentes têm impedido a retoma dos serviços e o conserto total da via.

Eis a nota do governo municipal: "A Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que uma equipe está no local, na Rua Marconi, no bairro Bela Vista, nesta terça-feira (1), dando continuidade aos serviços. A secretaria esclarece que a conclusão da obra está condicionada às condições climáticas. A Prefeitura de Bauru trabalha para concluir os serviços com segurança e restabelecer as condições adequadas de circulação no local".