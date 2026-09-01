01 de setembro de 2026
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RISCO IMINENTE

Obra inacabada vira cratera e encurrala moradores em rua de Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laura Reis
Erosão no asfalto se intensifica com as chuvas e coloca em risco motoristas e pedestres
Erosão no asfalto se intensifica com as chuvas e coloca em risco motoristas e pedestres

Há cerca de duas semanas, moradores da quadra 2 da Rua Marconi, no bairro Vila São João da Boa Vista, convivem com os transtornos e o perigo provocados por uma cratera que toma quase toda a pista. O problema ocorre a apenas três quadras do Fórum de Justiça, na Bela Vista, e vem gerando forte apreensão na vizinhança.

Pelo que o JCNET apurou com moradores, a abertura no asfalto teve início com uma obra para substituição da tubulação (galerias) do local. Segundo relatos dos residentes, no entanto, os trabalhos foram executados apenas parcialmente e a obra sofreu uma paralisação. A alegação da prefeitura recebida pela comunidade é de que as chuvas recentes têm impedido a retoma dos serviços e o conserto total da via. 

Eis a nota do governo municipal: "A Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que uma equipe está no local, na Rua Marconi, no bairro Bela Vista, nesta terça-feira (1), dando continuidade aos serviços. A secretaria esclarece que a conclusão da obra está condicionada às condições climáticas. A Prefeitura de Bauru trabalha para concluir os serviços com segurança e restabelecer as condições adequadas de circulação no local".

A situação é ainda mais crítica porque o enorme buraco se desenvolveu diretamente em frente às garagens das residências, bloqueando o acesso e a locomoção dos moradores. Com o fluxo constante de veículos na rua e a continuidade das chuvas, a erosão do solo se acelera, aumentando o risco de acidentes no local.

Material para troca de tubulação segue acumulado na via após paralisação dos trabalhos
Material para troca de tubulação segue acumulado na via após paralisação dos trabalhos

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