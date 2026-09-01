A Delegacia de Homicídios de Bauru, coordenada pelo delegado Cledson Nascimento, prendeu, nesta terça-feira (1), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), o jovem de 21 anos suspeito de matar outro rapaz, de 23, no dia 21 de agosto, no Parque Santa Edwirges. A vítima, Renan Miguel Martins da Silva, foi baleada em uma residência localizada na alameda Cartago, pouco antes da meia-noite. Postagens de fotos nas redes sociais, com o irmão adolescente do autor mostrando várias armas, contribuíram com a investigação da Polícia Civil.

Segundo o delegado Cledson Nascimento, após o trabalho de apuração nas últimas semanas, os policiais civis cumpriram mandados de prisão temporária e busca e apreensão na casa do suspeito. O Corsa prata usado no crime já havia sido apreendido no último dia 24 com o proprietário, que era procurado por roubo. Este roubo teria sido cometido juntamente com o autuado por homicídio.

Ainda segundo Cledson Nascimento, também foi apreendido um revólver calibre 38, municiado com seis projéteis, sobre um roupeiro do jovem apontado como autor do homicídio. Ele confessou ter adquirido a arma nos últimos dias “para se defender”, porque, segundo ele, no último final de semana, teria sido alvo de disparos de arma de fogo. Ele afirma que seria uma suposta retaliação por parte dos amigos de Renan. O suspeito foi autuado em flagrante e, mesmo se tratando de crime afiançável, a fiança não foi arbitrada, considerando que o mesmo se encontrava em liberdade provisória pela prática de crime de tentativa de homicídio ocorrido em 2025, além de ter sido denunciado na Justiça Federal por crime de tráfico de drogas.