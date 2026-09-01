Lençóis Paulista - Decisão liminar proferida pela 2.ª Vara do Trabalho de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) deferiu os pedidos apresentados em uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e determinou que a ASN Ambiental, empresa prestadora de serviços urbanos para prefeituras do interior paulista, comprove, no prazo de 60 dias, a contratação de aprendizes para o preenchimento integral da cota legal, fixada entre 5% e 15% do total de empregados cuja função exija formação profissional, em cada estabelecimento da ré. A determinação judicial estabelece ainda que a base de cálculo considere todas as funções listadas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob pena de multa diária de R$ 2 mil. Em nota, a ASN Ambiental informou que ainda não foi notificada.

A atuação ministerial teve início a partir de uma denúncia que apontou irregularidades no cumprimento da reserva legal de vagas de aprendizagem, ensejando a instauração de inquérito pelo MPT em Bauru. Durante a investigação, a empresa admitiu expressamente que não possuía aprendizes contratados, alegando que as funções exercidas em seu quadro de pessoal não demandariam o cumprimento da cota ou estariam fora da base de cálculo.

A investigação detalhou a composição do quadro de empregados da empresa, identificando dezenas de ocupações em plena conformidade com a CBO, tais como ajudante geral, servente de pedreiro, coletor, oficial de obras sepultador, operador de roçadeira, jardineiro, vigia, motorista e tratorista. O MPT constatou que tais atividades demandam formação técnico-profissional básica e não se enquadram nas ressalvas restritas da legislação.