Jaú - A violência contra profissionais de enfermagem será tema de uma audiência pública marcada para o dia 2 de setembro, às 8h30, no plenário da Câmara Municipal de Jaú (47 quilômetros de Bauru), na Praça Barão do Rio Branco, s/nº, Centro. A iniciativa busca dar visibilidade às demandas da categoria, fortalecer a luta por respeito e discutir caminhos concretos para a construção de ambientes de trabalho mais seguros.

O debate ocorre em meio a um cenário preocupante. Levantamento realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), com 4.402 profissionais de enfermagem do estado, revela que 72,6% já sofreram algum tipo de violência no ambiente de trabalho, seja ela verbal, física, psicológica ou sexual. Durante o período da pesquisa, sete casos de violência contra profissionais de enfermagem foram registrados em Jaú.

Outro dado preocupante é a subnotificação dos casos. Segundo a pesquisa, 69,9% dos profissionais não denunciam as agressões, principalmente pela sensação de impunidade e pelo medo de perder o emprego. Além disso, 54,5% afirmam não receber apoio do local de trabalho após sofrerem violência.