Jaú - A violência contra profissionais de enfermagem será tema de uma audiência pública marcada para o dia 2 de setembro, às 8h30, no plenário da Câmara Municipal de Jaú (47 quilômetros de Bauru), na Praça Barão do Rio Branco, s/nº, Centro. A iniciativa busca dar visibilidade às demandas da categoria, fortalecer a luta por respeito e discutir caminhos concretos para a construção de ambientes de trabalho mais seguros.
O debate ocorre em meio a um cenário preocupante. Levantamento realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), com 4.402 profissionais de enfermagem do estado, revela que 72,6% já sofreram algum tipo de violência no ambiente de trabalho, seja ela verbal, física, psicológica ou sexual. Durante o período da pesquisa, sete casos de violência contra profissionais de enfermagem foram registrados em Jaú.
Outro dado preocupante é a subnotificação dos casos. Segundo a pesquisa, 69,9% dos profissionais não denunciam as agressões, principalmente pela sensação de impunidade e pelo medo de perder o emprego. Além disso, 54,5% afirmam não receber apoio do local de trabalho após sofrerem violência.
Para o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), Sérgio Cleto, a audiência pública representa um passo fundamental para enfrentar essa realidade.
"A violência contra a enfermagem tem impacto direto também na população, que muitas vezes deixa de ser assistida quando o profissional precisa ser afastado para se recuperar. O Coren-SP seguirá em diálogo permanente com o poder público para mudar essa realidade. Podemos até chegar em casa cansados, mas não vamos mais aceitar chegar agredidos”, afirma.
A expectativa é que a audiência contribua para ampliar o debate sobre a violência contra os profissionais de enfermagem, fortalecer políticas públicas de prevenção e proteção e estimular a adoção de medidas efetivas para garantir ambientes de trabalho mais seguros em Jaú e em todo o estado de São Paulo.
Serviço
Audiência Pública – Enfrentamento à violência contra os profissionais de enfermagem
Data: 2 de setembro, às 8h30
Local: Plenário da Câmara Municipal de Jaú, na Praça Barão do Rio Branco, s/nº, Centro