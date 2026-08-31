A Polícia Civil de Jaú apreendeu 102 pacotes de cigarros de origem paraguaia durante o cumprimento de um mandado de busca domiciliar nesta segunda-feira (31), em uma residência localizada no bairro Vila Ivan, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). A ação foi realizada por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Jaú. Durante as buscas, os agentes encontraram diversas caixas com os cigarros armazenadas em dois cômodos do imóvel. Segundo a polícia, não foram apresentados documentos fiscais ou comprovantes que justificassem a posse dos produtos.

No momento da operação, a mulher investigada estava na residência e acompanhou o cumprimento da ordem judicial. Questionada pelos policiais sobre a procedência das mercadorias, ela afirmou que o marido, já falecido, seria responsável pela comercialização dos cigarros. Todo o material localizado no imóvel foi apreendido e encaminhado à autoridade policial, que adotará as medidas legais cabíveis.

Segundo a Polícia Civil, a operação faz parte das ações permanentes de combate ao comércio irregular de mercadorias estrangeiras e à entrada e circulação de produtos ilícitos no território nacional.