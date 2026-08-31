Um motorista de aproximadamente 30 anos ficou preso nas ferragens após o caminhão-guincho que dirigia sair da pista e atingir frontalmente uma árvore na manhã desta segunda-feira (31), no km 217 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na divisa entre Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e Anhembi (145 quilômetros de Bauru).
Com a força da colisão, a cabine do veículo ficou severamente danificada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou utilizar equipamentos de desencarceramento para retirar o motorista do interior do caminhão.
A vítima sofreu fraturas na tíbia e na fíbula da perna direita. Apesar dos ferimentos, o homem estava consciente no momento do resgate. Ele foi encaminhado pela concessionária Rodovias do Tietê ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas (HC) de Botucatu. As circunstâncias que provocaram a saída do caminhão da pista e a colisão contra a árvore ainda serão investigadas. As informações são do site Acontece Botucatu.