Uma idosa foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ser atacada por um enxame de abelhas africanizadas na tarde deste domingo (30), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O incidente ocorreu no bairro Jardim Eldorado e mobilizou equipes de emergência para conter o risco na região.

Para efetuar o salvamento, os bombeiros precisaram isolar o perímetro atingido e utilizar trajes especiais de proteção individual para conseguir se aproximar e retirar a vítima da área de perigo em segurança.

Logo após ser removida do local do ataque, a idosa recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Assim que seu quadro clínico foi estabilizado pelos socorristas, ela foi transferida para o Pronto-Socorro da Unesp, onde permanece sob cuidados médicos. As informações são do site Acontece Botucatu.