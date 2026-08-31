31 de agosto de 2026
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ABELHAS AFRICANIZADA

Idosa é salva de ataque de abelhas em Botucatu

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Acontece Botucatu
Incidente aconteceu no Jardim Eldorado
Incidente aconteceu no Jardim Eldorado

Uma idosa foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ser atacada por um enxame de abelhas africanizadas na tarde deste domingo (30), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O incidente ocorreu no bairro Jardim Eldorado e mobilizou equipes de emergência para conter o risco na região.

Para efetuar o salvamento, os bombeiros precisaram isolar o perímetro atingido e utilizar trajes especiais de proteção individual para conseguir se aproximar e retirar a vítima da área de perigo em segurança.

Logo após ser removida do local do ataque, a idosa recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Assim que seu quadro clínico foi estabilizado pelos socorristas, ela foi transferida para o Pronto-Socorro da Unesp, onde permanece sob cuidados médicos. As informações são do site Acontece Botucatu.

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