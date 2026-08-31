Maria Andrade da Cruz, de 93 anos, viveu um momento histórico em sua vida neste domingo (30): pela primeira vez, ela assistiu a uma partida do Corinthians, seu time de coração. O sonho foi realizado justamente em um clássico, no duelo entre Timão e Santos, na Neo Química Arena, em São Paulo. Mais do que um desejo pessoal de Maria, a ida ao estádio representou a realização de um sonho de toda a família, majoritariamente corintiana.

Nascida em São Pedro do Turvo (a 114 km ao sul de Bauru), em 7 de julho de 1933, Maria construiu sua vida no Interior paulista e hoje mora em Marília. Mãe de 13 filhos, 23 netos e seis bisnetos, ela acompanhou gerações da família crescerem carregando a paixão pelo Corinthians. Apesar de ser torcedora do Timão, nunca havia conseguido assistir a uma partida do clube de perto.

Ao longo dos anos, o Corinthians se tornou uma paixão compartilhada por grande parte da família. Por isso, proporcionar a Maria a oportunidade de conhecer a Neo Química Arena e assistir a um jogo do time do coração ganhou um significado ainda maior para a família: foi um momento aguardado e desejado por filhos, netos e bisnetos, que agora vibram com essa experiência. A história reúne paixão pelo futebol, longevidade e, principalmente, o amor de uma família que encontrou no Corinthians uma paixão em comum, mostrando que alguns sonhos podem atravessar gerações e não têm prazo para acontecer.