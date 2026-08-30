30 de agosto de 2026
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Homem é preso com fios furtados e facas no Centro de Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
Homem foi levado à CPJ
Homem foi levado à CPJ

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã deste sábado (29), acusado de furtar fiação elétrica no Centro de Bauru. A prisão ocorreu na rua Manoel Bento da Cruz após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) receber denúncias de que um indivíduo escalou o muro de uma residência para subtrair os cabos e ameaçou uma testemunha com uma faca ao ser descoberto. 

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito sentado na calçada manuseando e enrolando cerca de 4,6 quilos de fios de cobre. Com ele, também foram apreendidas duas facas de inox com cabos vermelhos. Em seu depoimento à Polícia Civil na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, o acusado negou o crime e alegou que havia encontrado o material abandonado na calçada, pretendendo utilizá-lo para confeccionar peças de artesanato. A suposta testemunha que teria sido ameaçada e o proprietário do imóvel invadido não foram localizados pelos policiais no momento da abordagem.

Devido à falta de preservação do local dos fatos, a realização da perícia técnica foi temporariamente dispensada. Diante das evidências colhidas e do material apreendido, a autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante do indiciado pelo crime de furto qualificado. O homem passou por exame de corpo de delito cautelar no Instituto Médico Legal (IML) e foi encaminhado à custódia, permanecendo à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.

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