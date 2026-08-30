A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou na última quinta-feira (27) nova ação de abordagem social da campanha ‘Ajude de Verdade’ em pontos com maior incidência de pessoas em situação de rua. A ação foi no Calçadão da Rua Batista de Carvalho, Praça Rui Barbosa e Praça Machado de Mello, no Centro, e ainda na Vila Santa Luzia.

A abordagem social é feita com equipes próprias da prefeitura e pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Casa do Garoto, contratada pelo município. A campanha mobiliza esforços para que as pessoas em situação de rua consigam mudar de vida, e mais do que um apoio pontual, a meta é dar dignidade a esses cidadãos.

Nesta quinta-feira, foram atendidas oito pessoas. Destas, duas aceitaram acolhimento e foram para o Centro Pop. Entre as que não aceitaram o acolhimento, quatro concordaram em receber orientações sobre os benefícios socioassistenciais e acesso a documentos. A Secretaria de Assistência Social destaca que o trabalho é realizado de forma permanente.