A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), e o Conselho Municipal de Turismo de Bauru (Comtur) reforçam o convite para estabelecimentos interessados em adquirir ou renovar a outorga do selo de Certificação do Sanduíche Bauru.

O selo tem como objetivo salvaguardar a tradição, preservar a identidade e valorizar a iniciativa dos empresários do setor de bares e restaurantes que priorizam a qualidade na prestação de seus serviços.

Estão aptos a receber o certificado do Comtur os estabelecimentos que assumirem os compromissos a seguir.