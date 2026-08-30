A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), e o Conselho Municipal de Turismo de Bauru (Comtur) reforçam o convite para estabelecimentos interessados em adquirir ou renovar a outorga do selo de Certificação do Sanduíche Bauru.
O selo tem como objetivo salvaguardar a tradição, preservar a identidade e valorizar a iniciativa dos empresários do setor de bares e restaurantes que priorizam a qualidade na prestação de seus serviços.
Estão aptos a receber o certificado do Comtur os estabelecimentos que assumirem os compromissos a seguir.
- Garantia com a tradição e originalidade da receita, conforme Lei Municipal 4.314/1998, que caracteriza o Sanduíche Bauru como patrimônio imaterial
- Contribuição com o Conselho no sentido de resgatar o sanduíche como patrimônio imaterial
- Manutenção da qualidade do produto, tanto na questão dos ingredientes como na forma de atendimento aos clientes
- Participação durante eventos para divulgação do produto, incentivando seu consumo
- Colaboração com o Comtur para sempre valorizar o sanduíche como um produto do turismo no município
- Comunicação permanente com as partes interessadas, para o sucesso das políticas de certificação
HISTÓRIA DO SANDUÍCHE BAURU
O Sanduíche Bauru foi criado na década de 1930, no Restaurante Ponto Chic, em São Paulo. Um dia, o estudante bauruense Casimiro Pinto Neto, conhecido como ‘Bauru’, estava atrasado para um compromisso. Para agilizar sua refeição, pediu para o sanduicheiro pegar um pão francês, tirar o miolo e rechear com queijo mussarela derretido na água, rosbife, tomate em rodelas, picles, orégano e sal. Depois de pronto, um amigo de Casimiro pediu um pedaço do sanduíche. Ele gostou muito, falou bem alto para o sanduicheiro fazer mais um lanche daquele igual do ‘Bauru’. Foi assim que o lanche foi ganhando essa denominação, levando o nome do município para todo o País e até no exterior.