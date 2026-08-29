A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e sua Casa do Empreendedor, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Liderança e Motivação de Equipes. A capacitação é realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (Fetaesp).

Voltado ao desenvolvimento profissional, o curso tem como objetivo preparar os participantes para aplicar, no dia a dia, princípios básicos de liderança, além de conceitos e ferramentas relacionados à gestão de pessoas, comunicação assertiva e motivação de equipes. As aulas serão realizadas nos dias 9 e 10 de setembro, das 8h às 17h, no Centro de Inovação Tecnológica (CIT) da Sedecon, com conteúdo direcionado ao desenvolvimento de habilidades importantes para quem atua ou pretende atuar na liderança de equipes.

As vagas são limitadas e o preenchimento será realizado por ordem de inscrição. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e realizar a inscrição presencialmente na sede da Sedecon, apresentando os documentos originais de RG e CPF. Ao todo, são 15 vagas destinadas para pessoas maiores de 18 anos. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional em Bauru, contribuindo para o desenvolvimento de competências de liderança e para a melhoria das relações e da gestão no ambiente de trabalho.